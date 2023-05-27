Платформа Ozon восстановила доступ к основным сервисам Microsoft Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Платформа Ozon вновь восстановила доступ к основным программам Microsoft. До этого компания столкнулась с проблемами, однако по информации компании, инцидент значительно ни на что не повлиял.

"26 мая сотрудники офиса Ozon действительно столкнулись с проблемой, у них не было доступа в некоторые офисные сервисы Microsoft. Сейчас доступ к главным программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Инцидент значительно никак не повлиял на работу офиса", - говорится в заявлении маркетплейса.

Кроме того, в компании добавили, что все системы, отвечающие за работу складов, продавцов и партнеров - это собственная разработка, поэтому все работает без перебоев. Кроме того, в офисе заявили, что Ozon использует только по лицензии офисные продукты Microsoft.

"ПО было приобретено через официального партнера компании. Мнение о покупке лицензий "обходным путем" в корне не соответствует действительности", - отметили в сообщении, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее сервис Microsoft отключил Ozon от Word и Excel якобы из-за покупки лицензий "обходным путем". По словам источника, вся проблема в основном крутилась вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация.