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НовостиПроисшествия27 мая 2023 7:18

Административное здание нефтепровода повреждено при атаке двух беспилотников в Псковской области

В результате взрыва никто не пострадал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Об атаке беспилотников сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Об атаке беспилотников сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Административное здание нефтепровода повреждено во время атаки двух беспилотных летательных аппаратов в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревени Литвиново. Пострадавших нет. Предварительно, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне мощный взрыв прогремел в Краснодаре в районе улицы Морская. Официальную причину происшествия пока не называют. Взрывом были повреждены кровля и фасад одного из зданий. Пострадавших нет.

Как писал сайт KP.RU, в начале мая Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Крым и Севастополь с помощью беспилотников, направив на них более десяти дронов. В результате работы системы противовоздушной обороны один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе в районе, его обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.

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