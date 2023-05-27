Посол Экваториальной Гвинеи Айекаба: Африка оказалась в ловушке из-за политики развитых стран Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Страны Африки оказались в ловушке из-за политики развитых стран, которые в собственных интересах меняют свою денежно-кредитную политику. Это негативно сказывается на африканской экономике, считает посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

"Африканские страны оказались в ловушке на нижней ступени глобальной производственной цепочки. У них нет достаточных ресурсов и возможностей для того, чтобы противостоять рискам. А развитые экономики меняют свою денежно-кредитную политику в своих интересах", - заявил Ндонг Айекаба.

Он также сообщил, что Африка сейчас сталкивается со множеством проблем. Дипломат уверен, что это связано с "нестабильной обстановкой в мире". Основной причиной можно назвать несправедливый международный экономический порядок.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова говорила о том что Киев и страны Запада настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды. При этом, лишь 2,5% ушло в наиболее нуждающиеся страны Африки.