Глава СНБО Данилов: контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины готовы в любой момент начать контрнаступление, однако никакая информация оглашаться не будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы всегда готовы. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы мы начали называть даты. Но мы понимаем, что так делать нельзя", - приводит слова Данилова ТАСС.

Помимо этого, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины не подтвердил предположения, что какие-либо действия уже начались.

Между тем, издание Financial Times писало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с интенсивным обстрелом со стороны российских войск в случае контрнаступления. Даже если украинские войска смогут пробить первую линию обороны, то армия России успеет укрепить следующие.