Лавров: Украина - террористическое государство Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал угрозы Киева в адрес российского президента Владимира Путина. Кадры появились в телеграмм-канале российского журналиста Павла Зарубина.

По словам министра иностранных дел, Украина является террористическим государством.

"Украина - террористическое государство, киевские власти сами себя вводят в это качество", - так Сергей Лавров прокомментировал угрозы в адрес Путина.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что главной целью украинских разведчиков является российский лидер Владимир Путин. Об этом Скибицкий заявил в интервью изданию Welt.

С тем, что такое высказывание можно назвать проявлением терроризма согласился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.