Советник главы Крыма Крючков напомнил Подоляку о его намерении посетить Ялту Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил о том, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обещал приехать в Ялту еще полгода назад, но до сих пор этого не сделал.

"Подоляк обещал 27 ноября украинским СМИ, что через полгода поедет в Ялту и расскажет о событиях в Крыму. Море, солнце, пальмы - есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, видимо, где-то потерялся в пути", - заявил Крючков, пишет РИА Новости.

Также Крючков отметил, что киевские политики могут храбриться только в эфире СМИ. Он добавил, что всем таким людям в Крым лишь один путь "в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат психбольницы".

Между тем, о переговорах с Украиной высказался заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он заявил, что переговоры не могут начаться при режиме Зеленского.