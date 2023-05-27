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НовостиПолитика27 мая 2023 9:42

Зеленский ввел новые санкции против граждан и организаций, связанных с Россией

В список попали 51 человек и 220 организаций
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Зеленский ввел новые санкции против граждан и организаций, связанных с Россией

Зеленский ввел новые санкции против граждан и организаций, связанных с Россией

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский ввел новые ограничения в отношении российских граждан и организаций. Об этом стало известно в субботу, 27 мая.

Глава Украины ввел санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее японские власти ввели новые санкции против России. На этот раз в списки попали 17 физических лиц, а также 78 организаций. Ограничения затронули некоторых российских чиновников, занимающих высокие посты в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также ряд командиров ВС РФ.

Новые санкции в отношении России введи и США. При этом, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что новые пакеты санкций Соединенных Штатов не смогут повлиять на контакты с Вашингтоном и нужная информация сможет дойти до адресата в любой момент.