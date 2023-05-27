МИД РФ: Поставки Турцией вооружений Украине противоречат намерениям о прекращении огня

В МИД России заявили, что поставки Турцией вооружений Украине противоречат намерениям о прекращении огня Фото: REUTERS

Поставки Турцией вооружений Украине противоречат намерениям Анкары выступить посредником в урегулировании конфликта, заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

«Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить прекращение огня на Украине и возобновить переговорный процесс. Поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника», – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, в августе прошлого года украинский посол в Анкаре Василий Бодна заявил, что корпорация Baykar приобрела на Украине земельный участок для строительства завода по производству беспилотников. Позже глава компании Сельчук Байрактар анонсировал выпуск предприятием модели беспилотников Bayraktar Ak nc, которых нет на вооружении ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о желании как можно скорее организовать переговоры России и Украины.