В российском МИД предупредили об ответных мерах на санкции Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона оценивает вероятное влияние очередных японских санкций на национальную безопасность и экономику. Ограничения не будут оставлены без ответа, об этом говорится в сообщении МИД РФ о новых антироссийских действиях Японии.

"Мы рассмотрели обнародованный 26 мая 20-й пакет санкций администрации Фумио Кисиды в отношении России, а также российских физических и юридических лиц. Судя по всему, Токио Токио поставил себе задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций", - заявили в МИД.

При этом, в ведомстве отметили, что Россия продолжает следить за практической реализацией таких шагов и оценивает их возможное влияние на нацбезопасности и экономику.

"Подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа", - говорится в сообщении.

Напомним, в санкционные списки Японии попали 17 физических лиц, а также 78 организаций. Прежде всего ограничения затронули ряд российских чиновников, занимающих высокие посты в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине, а также ряд командиров ВС РФ.