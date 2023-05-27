Греция поставила Украине условие перед голосованием по 11 пакету санкций ЕС против России

Греция не одобряет новые санкции ЕС против России из-за позиции Украины в отношении их компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция требует от Украины убрать из своего санкционного списка несколько греческих компаний, в противном случае Афины не одобрят новый пакет санкций Евросоюза против России, рассказали источники в дипломатии.

Как передает газета Politico, Афины не согласны с тем, что греческие компании обвиняются Украиной «как международные спонсоры конфликта». Как заявили власти Греции, эти фирмы не нарушают ограничительные меры против России. Аналогичные претензии к Киеву возникли у Венгрии.

Отмечается, что решить сложившиеся разногласия намерен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии пообещал обсудить этот вопрос с украинской стороной.

Как писал сайт KP.RU, ранее Еврокомиссия подготовила проект 11 пакета санкций в отношении России и передала его странам Евросоюза для согласования.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ЕС введет 11 пакет антироссийских санкций не раньше второй половины мая. По его словам, одни члены ЕС выступают за введение санкций на алмазы, другие против них. Дипломат добавил, что ожидал бы введения персональных санкций против представителей российской системы правосудия и «тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей».