Лавров считает, что Запад начал сомневаться в адекватности Киева из-за угроз в адрес Путина Фото: ТАСС

Страны Запады начали задумываться об адекватности украинских властей после того, как из Киева прозвучали угрозы в адрес президента России Владимир Путина, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 1".

Все заявления о том, что «нужно сначала убивать всех русских, где бы они ни были», – это серьезнейшая вещь, отметил глава МИД России.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что заявления Киева о том, что их главная цель - президент России - являются очередным проявлением терроризма. По мнению пресс-секретаря главы государства, такие слова в очередной раз подтверждают правильность начала специальной военной операции.