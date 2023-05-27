Российские средства ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Министерство обороны России в субботу, 27 мая, проинформировало, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow Вооруженных сил Украины. Также перехвачены 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две ракеты HARM.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого, российские военные уничтожили 19 украинских дронов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области.

Напомним, в предыдущей сводке Министерство обороны РФ проинформировало, что российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2», десять снарядов реактивной установки залпового огня HIMARS и 20 беспилотников в ряде регионов.

Сайт KP.RU писал о том, что ранее Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для ударов по территории России. Однако позже украинские военные не раз предпринимали попытки атак с помощью Storm Shadow.

В то же время, в Кремле, комментируя поставку Киеву британских ракет, заявляли, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.