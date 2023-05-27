Экс-советник Пентагона: Россия подготовила наилучшие войска для столкновений с ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о подготовке Россией наилучших войск для сражений с ВСУ Фото: Александр КОЦ

Россия готовит к сражениям с Вооруженными силами Украины свои наилучшие силы, заявил бывший советник главы Министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

«Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей, ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Как отметил экс-советник главы Пентагона, в распоряжении России находится армия с большим количеством солдат и вооружения, которой Украина не сможет ничего протипоставить.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы страны готовы в любой момент начать контрнаступление, однако никакая информация оглашаться не будет.

Между тем издание Financial Times сообщает, что ВСУ столкнутся с интенсивным обстрелом со стороны российских войск в случае контрнаступления. Даже если украинские войска смогут пробить первую линию обороны, то армия России успеет укрепить следующие, считают авторы газеты.