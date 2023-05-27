Российские войска уничтожили склады боеприпасов украинской армии в ЛНР, ДНР и Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки несколько складов боеприпасов украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, российскими войсками были поражен склад со снарядами 92 механизированной бригады Вооруженных сил Украины в ЛНР, а также два склада боеприпасов 79 десантно-штурмовой и 128 горно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Кроме того, ВС России перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, отметил Конашенков. В ЛНР, ДНР и Запорожской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников ВСУ, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на пятницу, 26 мая, российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.