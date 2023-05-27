В Евросоюзе озвучили сумму замороженных частных средств россиян

В Евросоюзе заморожены более 24 млрд евро частных активов россиян Фото: REUTERS

Страны Евросоюза заморозили 24,1 миллиарда частных активов граждан России, находящихся под санкциями, сообщили в Европейской комиссии.

Как передает Welt am Sonntag, если до декабря 2022 года сумма замороженных частных активов россиян составляла 18,9 миллиарда евро, то к концу мая этого года «стоимость замороженных средств олигархов составила 24,1 миллиарда».

Издание уточняет, что на сегодняшний день под санкциями находятся 1 473 российских бизнесмена и 205 компаний, связанных с РФ.

Напомним, страны ЕС отчитались о замороженных активах РФ, речь идет о сумме в размере более 200 миллиардов евро.

Сайт KP.RU писал о том, что американские и европейские банки и казначейства не могут найти порядка 200 миллиардов долларов из общей суммы в 300 миллиардов долларов заблокированных российских активов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что российские инвесторы смогли восстановить права на часть активов, ранее замороженных за рубежом. По ее словам, речь идет о сумме почти в три триллиона рублей.