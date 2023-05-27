Министр обороны Вучевич сменил президента Вучича на посту лидера Сербской прогрессивной партии

Президент Александр Вучич покинул пост лидера Сербской прогрессивной партии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в субботу, 27 мая, заявил, что стал новым лидером Сербской прогрессивной партии (СПП). Такое решение было принято по итогам закрытой части заседания партии.

Новый председатель партии выразил благодарность всем делегатам СПП за то, что они выдвинули и поддержали его кандидатуру.

«От чистого сердца хочу сказать большое спасибо бывшему председателю СПП Александру Вучичу за 11 лет блестящего руководства нашей партией, 11 лет борьбы не за СПП, а прежде всего за Сербию», - цитирует Вучевича ТАСС.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Вучич покинет пост председателя СПП. Об этом президент страны заявил 14 мая в ходе общения с прессой. Тогда же Вучич отметил, что съезд правящей партии, который состоится 26 мая, станет самым крупным в истории Сербии, а на нем будут приняты важные решения не только для партии, но и для страны.

Напомним, Сербская прогрессивная партия победила на парламентских выборах в июне 2020 года. Тогда республиканская избирательная комиссия сообщала, что за нее отдали свои голоса 63,35% пришедших на избирательные участки граждан.