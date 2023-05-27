Премьер Грузии Гарибашвили назвал бессмысленным возможное закрытие авиасообщения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрещать авиасообщение Грузии с Россией или критиковать его возобновление бессмысленно, считает премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили.

«Каждый день тысячи машин пересекают границу, КПП «Верхний Ларс», в том числе пассажирские, грузовые, тысячи машин. В чем разница, я не понимаю. Давайте тогда и ее закроем», – заявил политик в беседе с журналистами.

Как отметил глава правительства Грузии, каждый год в страну из России поступают сотни миллионов долларов путем посредством денежных переводов, в том числе на развитие бизнеса. По словам Гарибашвили, власти Грузии должны помогать своим согражданам как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, 20 мая в Москву прилетел первый за четыре года самолет из Тбилиси. Рейс выполнила авиакомпания Georgian Airways, лайнер был загружен на 80%. За день до этого в столицу Грузии прилетел самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы.

Многие жители закавказской республики с восторгом приняли решение президента России Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией. Сайт KP.RU разбирался, почему грузины радуются безвизу, а их президент – нет.