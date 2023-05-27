Песков заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию и так или иначе обеспечит свои интересы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет продолжать спецоперацию и в конечном счете обеспечит свои интересы. В то же время, по его словам, растет вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это не повлияет на ситуацию коренным образом, но может сделать конфликт более затяжным.

«Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте. Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом», - заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

О том, что страны Запада идут по пути эскалации конфликта на Украине, ранее также заявлял замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его мнению, такой сценарий несет в себе колоссальные риски для самих западных государств. Грушко также добавил, что данные обстоятельства будут учтены во всех планах России, а у РФ есть все средства для достижения всех поставленных целей.

Ранее Песков отмечал, что Соединенные Штаты и другие страны Запада, поставляя вооружение Украине, фактически поддерживают террористические методы Киева. Официальный представитель Кремля напомнил, что украинская разведка занимается террористической деятельностью, при этом не скрывая это.