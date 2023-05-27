В США предрекли Украине проблемы с западными танками Фото: REUTERS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины столкнутся проблемами с обучением управлению западными танками перед их использованием в реальных боях, предупредили в Соединенных Штатах.

Как пишет Newsweek со ссылкой на западных экспертов, украинских солдат ждут трудности в частности с обучением эксплуатации американских танков Abrams. Кроме того, отмечает издание, возникнут препятствия в виде интеграции незнакомой сложной системы этой машины в Вооруженные силы Украины.

Что касается британских танков Challenger и немецких Leopard, то количество исправных машин все еще небольшое, говорится в статье, поэтому влияние этих машин на ход боевых действий будет ограниченным. Помимо этого украинским военным необходимо будет научиться использовать западные танки вместе с силами пехоты, артиллерией и другим вооружением в координации друг с другом, чтобы максимизировать их эффективность, отмечается в сообщении.

Напомним, военнослужащие ВСУ начали проходить обучение управлению танками Abrams производства США в Германии. По информации The New York Times, 200 солдат начали общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе, еще 200 обучаются заправке танков.