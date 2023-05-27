Sky News: истребители F-16 разочаруют ВСУ из-за их уязвимости перед Россией Фото: REUTERS

Военный аналитик Шон Белл заявил, что истребители F-16, о поставке которых просила Украина у стран Запада, сильно разочаруют Вооруженные силы страны. Такой вывод эксперт сделал в интервью изданию Sky News.

«Серьезный риск заключается в том, что Украина «получит то, о чем просила» - самолеты F-16 - только для того, чтобы обнаружить, что реальность значительно не соответствует ожиданиям», - считает аналитик.

Он пояснил, что боеспособность современных истребителей по большей части зависит от того, какое оборудование установлено на борту таких самолетов. Для того, чтобы противостоять Воздушно-космическим силам РФ, украинской армии необходимы истребители с современными радарами и авионикой.

Однако, по мнению Шона Белла, вероятность того, что Киев получит F-16 c подобным оборудованием, крайне мала. Аналитик считает, что Украине передадут более старые модели самолетов, так как современные приборы очень дорогие. Также, по мнению эксперта, страны Запада опасаются того, что Россия может перехватить их технологии.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал NBC сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

Ранее издание Military Watch Magazine заявило, что F-16 достаточно старый однодвигательный истребитель, который рискует показать очень невысокую живучесть в гипотетических дуэлях с авиацией ВКС России.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эскалацией конфликта план передачи Западом F-16 Украине. По словам Грушко, данные обстоятельства будут учтены во всех планах России.