Al Mayadeen: Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России Фото: REUTERS

Автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил считает, что попытки президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать весь мир против России не увенчались успехом, несмотря на его длительные «гастроли» по многим странам.

«Можно сделать вывод, что попытки Зеленского демонизировать Россию и мобилизовать мир в поддержку Украины не увенчались успехом. Он не сможет вернуться к тому, что было до начала российской специальной военной операции», - заявил журналист.

Висам Исмаил также сравнил президента Украины с бывшим американским лидером Джорджем Бушем-младшим, который пытался заручиться поддержкой большинства стран мира перед вторжением в Ирак. Автор телеканала напоминает, что экс-президент США предпринимал попытки показать оккупацию Ирака как «борьбу между добром и злом».

Украинский лидер, по мнению Висама Исмаила, прибегает к подобным методам, стараясь настроить всех против России.

«Он нарушает нормы международного права и угрожает международному миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ», - считает журналист.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Зеленский отправился в рейд по Европе в поисках денег и источников для перевооружения ВСУ.

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал поездки за границу украинского президента самым дорогим шоу в истории планеты. По мнению спикера крымского парламента, Зеленский зарабатывает на конфликте на Украине.