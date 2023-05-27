YouTube заблокировал канал издания URA.RU из-за видео про референдумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание URA.RU в субботу, 27 мая, заявило, что компания Google заблокировала его YouTube-канал. Сделано это было, по информации информагентства, из-за ролика про референдумы, которые проводились в новых регионах России.

Редактор канала URA.RU Михаил Титов пояснил, что первое предупреждение им было сделано 3 мая после публикации ролика, в котором власти Херсонской области сообщили о проведении соответствующего референдума. Второе предупреждение канал получил 12 мая после видео о нововведениях, которые ждут Луганскую и Донецкую народные республики после вхождения в состав РФ.

«Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой «нарушение правил»», - рассказал Титов.

Он уточнил, что на YouTube-канале URA.RU было 85 тыс. подписчиков.

Напомним, ранее YouTube удалил канал радио «Комсомольская правда», на котором было 510 тыс. подписчиков. Главный редактор радио Андрей Горбунов пояснял, что сделано это было без предупреждения.

Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google «незамедлительно прекратить какие-либо ограничения» на YouTube, которые направлены в отношении российских СМИ, а также ресурсов из России, предупредив о «мерах технологического воздействия».