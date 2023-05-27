MWM: ВСУ вслед за Артемовском потеряют контроль над Часовым Яром Фото: REUTERS

Обозреватели американского издания Military Watch Magazine пришли к выводу, что Вооруженные силы Украины вслед за Артемовском могут потерять контроль над Часовым Яром.

«Западные аналитики считают, что город Часов Яр к западу от Артемовска станет следующей целью российских наступательных действий», - пишет издание.

Обозреватели также напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский еще в марте заявлял, что потеря ВСУ Артемовска «откроет дорогу» для дальнейшего серьезного продвижения российских войск.

Издание также отмечает, что Артемовск имеет стратегическое значение, так как обладает хорошей логистикой, а нахождение там российских войск позволяет им наносить удары по позициям ВСУ в Краматорске и Славянске.

Об освобождении Артемовска в субботу, 20 мая, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве уточнили, что операция была завершена в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Российских военнослужащих с освобождением города поздравил президент России Владимир Путин.

О том, что будет после освобождения Артемовска и какую новую тактику применяет Россия, ранее писал сайт KP.RU.