Подоляк заявил, что для контрнаступления ВСУ потребуется много времени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ является сложным процессом, у которого нет конкретной даты. Однако, по его словам, некоторые операции уже идут.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа» - сообщил Подоляк в интервью The Guardian.

Он пояснил, что украинские войска начали предварительные операции в рамках контрнаступления. Однако для того, чтобы оно пошло в полную силу, потребуется довольно много времени, уточнил Подоляк.

Полгода назад в интервью украинским СМИ советник главы офиса президента Украины обещал, что через шесть месяцев проведет эфир с набережной Ялты в Крыму. Тогда же он уверял, что к сегодняшнему дню полуостров покинут все русские.

Ранее сайт KP.RU объяснял, почему Украина постоянно заявляет о том, что контрнаступление скоро начнется, но на самом деле наступать не спешит. Дело в том, что намеченные ВСУ сроки операции сорвала российская армия благодаря работе разведки и систематическому подходу к уничтожению средств ПВО и складов вооружений, присланных Киеву "западными партнерами".