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НовостиПолитика27 мая 2023 17:51

Подоляк заявил, что для контрнаступления ВСУ потребуется много времени

Он объяснил, что контрнаступление является сложным процессом
Екатерина КОСОБОКОВА
Подоляк заявил, что для контрнаступления ВСУ потребуется много времени

Подоляк заявил, что для контрнаступления ВСУ потребуется много времени

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ является сложным процессом, у которого нет конкретной даты. Однако, по его словам, некоторые операции уже идут.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа» - сообщил Подоляк в интервью The Guardian.

Он пояснил, что украинские войска начали предварительные операции в рамках контрнаступления. Однако для того, чтобы оно пошло в полную силу, потребуется довольно много времени, уточнил Подоляк.

Полгода назад в интервью украинским СМИ советник главы офиса президента Украины обещал, что через шесть месяцев проведет эфир с набережной Ялты в Крыму. Тогда же он уверял, что к сегодняшнему дню полуостров покинут все русские.

Ранее сайт KP.RU объяснял, почему Украина постоянно заявляет о том, что контрнаступление скоро начнется, но на самом деле наступать не спешит. Дело в том, что намеченные ВСУ сроки операции сорвала российская армия благодаря работе разведки и систематическому подходу к уничтожению средств ПВО и складов вооружений, присланных Киеву "западными партнерами".