Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области Фото: REUTERS

В Харьковской области Украины прогремели взрывы. Об этом проинформировали украинские СМИ.

«Пишут о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области», - написало издание «Страна.ua».

Ранее в регионе, а также в Сумской и Полтавской областях прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Как писал сайт KP.RU, ночью 27 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Украинские издания сообщали, что были слышны взрывы.

Днем ранее, в этом регионе также звучали сигналы тревоги. Кроме того, воздушная тревога объявлялась на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.