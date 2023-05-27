ТАСС: семь бывших заключенных сбежали из воинской части в ДНР

Пятерых из семи сбежавших бывших заключенных уже задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семь военнослужащих одного из подразделений, которые являются бывшими заключенными, сбежали из воинской части в Донецкой Народной Республике. Пятерых из них уже задержали.

«В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных - военнослужащие одного из подразделений», - пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.

По данным агентства, правоохранительным органам удалось задержать троих беглецов в одном из кафе. Все трое были пьяны. Позже силовики задержали еще двоих дезертиров.

Еще одного бывшего заключенного застрелили сами беглецы из-за того, что тот хотел сдаться.

В настоящее время продолжаются поиски одного бывшего заключенного, а с задержанными ведутся следственные действия.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который сбежал из палаточного лагеря домой. Мужчину признали виновным в дезертирстве. Суд приговорил рядового к пяти годам лишения свободы.