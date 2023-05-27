Путин заявил, что для России наступило время самоопределения и борьбы за право быть самими собой Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида" заявил, что для России сейчас наступило время самоопределения и борьбы за право быть самими собой.

Он напомнил, что в стране с очень большим уважением относятся к наследию мировой культуры.

«В нашей стране просто невозможно представить попытки его "отменить". Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», - сказал российский лидер.

Он добавил, что те, кто пытается "отменить" российскую культуру, наказывают, прежде всего, самих себя, а также свои народы, лишая их «возможности прикоснуться к подлинным шедеврам».

Напомним, ранее в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации Путин назвал Россию открытой страной и самобытной цивилизацией, отметив, что в данном заявлении нет никаких претензий на исключительность.

Сайт KP.RU также писал о том, что российский лидер ранее заявил, что атака Запада на русскую культуру сопоставима с событиями, которые происходили в гитлеровской Германии.