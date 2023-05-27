Захарова: Москва ответит на очередную блокировку счетов российских СМИ Германией Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Германия в очередной раз заблокировала счета российских СМИ. Такое заявление она сделала в интервью агентству DPA.

Захарова сообщила, что Россия готова предпринять ответные шаги против немецких СМИ.

Дипломат также отметила, что со стороны Германии предпринимается немало шагов в отношении России, которые носят «русофобский характер». Так, по ее словам, министерство иностранных дел Германии сначала открыто заявляло, что страна не высылает российских дипломатов, однако позже стало известно, что они вернулись в РФ. Таким образом, по мнению Захаровой, немецкие власти скрывают факты от общественности.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Германии приняло решение о массовой высылке российских дипломатов. Согласно сообщению российского Министерства иностранных дел, Германия пошла на шаг разрушения всех российско-германских отношений, которые с большим трудом выстраивались долгие годы. Сообщалось, что ответ России последует незамедлительно, и он будет зеркальным.

Ранее сайт KP.RU писал, что российский МИД аннулировал аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Такое решение было принято в качестве ответной меры на действия немецкой комиссии по надзору за СМИ, которая запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии.

Захарова тогда объясняла, что российская сторона пошла на ответные меры, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении дорого обойдутся.