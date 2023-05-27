Правительство России повысило экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу с 1 июня Фото: REUTERS

Правительство России установило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня. Данное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Внести в пункт 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры... следующие изменения: а) в абзаце восьмом слова «15000 рублей» заменить словами «17000 рублей», б) в абзаце девятом слова «13875» заменить словами «15875» рублей», - сказано в постановлении.

Документ вступает в законную силу с 1 июня 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, в марте министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия производит достаточное количество сахара, и посевные площади сахарной свеклы будут увеличиваться.

Напомним, в России 70 заводов производят 6 млн тонн сахара в год. Более того, они работают так хорошо, что в стране случилось перепроизводство сахара. Так что у нас его в запасах в разы больше нормы. Эксперты уверяют, что хватит на несколько лет вперед.