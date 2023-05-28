Российские разведчики ЗВО взяли в плен двух украинских военнослужащих в Харьковской области

Российские разведчики взяли в плен украинских военнослужащих в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Российские разведчики 6-й армии ЗВО в ходе «набега» на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двух украинских военнослужащих, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов.

«Военнослужащие разведбатальона в ходе «набега» на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен военнослужащих 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ», - сказал боец.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что российские военнослужащие из Южной группировки войск взяли в плен две группы военных ВСУ в Донбассе.

В апреле Владимир Рогов сообщал, что восемь бойцов 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, которые находились на запорожском направлении, сдались в российский плен. Они состояли в украинской группировке «Восток». По его словам, такое количество пленных бойцов за раз — много для этого направления.