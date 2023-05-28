Российские войска освободили населенные пункты, заманив противника в «огневой мешок» Фото: Александр КОЦ

Российские войска освободили несколько населенных пунктов, отойдя на выгодные рубежи и заманив противника в «огневой мешок», об этом рассказал ТАСС подполковник Булат Шамсиев.

«...Батальон должен был занять оборонительные рубежи, чтобы враг из элитных подразделений стянул основные силы на одно направление. В результате против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк спецназа», - уточнил Шамсиев.

Командир отметил, что была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в «огневой мешок».

«Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, (противник – прим.) потерял в живой силе и технике», - подчеркнул офицер.

В Минобороны России пояснили, что «эта операция помогла российским войскам освободить несколько населенных пунктов».

Как писал сайт KP.RU, в апреле звезду Героя России вручили замкомандира штурмового отряда капитану Михаилу Петелину.

Отмечалось, что под руководством Петелина взвод успешно уничтожил более 20 националистов, 2 расчета ПТУР «Джавелин», а также подавил 3 огневые точки с крупнокалиберным пулеметом.

«На одном из направлений дали понять противнику, что мы слабы, заманили их на свой передний край обороны. Когда их техника подорвалась, противник решил зайти с правого фланга, но попал в ловушку...», - рассказал Герой России Михаил Петелин .