Путин поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником Фото: REUTERS

Президент Росии Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с профессиональным праздником.

Путин подчеркнул, что пограничники выполняют важную задачу - прикрывают рубежи, находясь очень близко к зоне боевых действий.

«При этом нужно обеспечить быстрое прохождение, как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты – в Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области», - особо отметил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, 21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением города Артемовска.

Указывалось, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг» освобожден город Артемовск.