Путин заявил, что пограничники будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские пограничники будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет страны.

Глава государства подчеркнул, что погранслужба должна обеспечить надежное прикрытие рубежей у зоны боевых действий и прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Росии Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с профессиональным праздником.

В своей речи глава государства подчеркнул, что пограничники выполняют важную задачу - прикрывают рубежи, находясь очень близко к зоне боевых действий.

Также президент отметил, что пограничникам также необходимо обеспечивать прохождение транспорта и грузов в новые субъекты России -Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.