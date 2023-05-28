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НовостиПолитика27 мая 2023 21:51

Путин заявил, что пограничники будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет России

Погранслужба должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны
Сергей ГАПЧУК
Путин заявил, что пограничники будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет России

Путин заявил, что пограничники будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские пограничники будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет страны.

Глава государства подчеркнул, что погранслужба должна обеспечить надежное прикрытие рубежей у зоны боевых действий и прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Росии Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с профессиональным праздником.

В своей речи глава государства подчеркнул, что пограничники выполняют важную задачу - прикрывают рубежи, находясь очень близко к зоне боевых действий.

Также президент отметил, что пограничникам также необходимо обеспечивать прохождение транспорта и грузов в новые субъекты России -Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.