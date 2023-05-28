Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, сигнал тревоги в регионах прозвучал с после полуночи.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 27 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Вечером 26 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Позже в Николаевской области Украины прогремели взрывы.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.