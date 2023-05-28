Губернатор Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в Шебекино Белгородской области Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел», - написал Гладков.

Он отметил, что «даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице».

Также глава региона подчеркнул, что 27 мая самый самый тяжелый день для округа. «Только сам город был 5 раз под обстрелом», - уточнил Гладков.

Как писал сайт BEL.KP.RU, 27 мая город Шебекино в Белгородской области пять раз попадал под обстрел со стороны Украины.

Губернатор Гладков отметил, что самое страшное - погиб человек. Трое ранены. Среди них двое детей.

В ходе посещения города губернатор Гладков провел встречу представителями силовых структур и по итогам встречи заявил, что произошел ряд изменений. Каких именно, глава региона не пояснил.