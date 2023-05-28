Умер Илья Кабаков, советский художник-концептуалист Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Советский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет, об этом в соцсетях сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

«С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова… Человек, который всю жизнь воображал утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая...», - сказано в сообщении.

Илья Кабаков. «Жук», 1982. Дерево, эмаль (226,5 х 148,5 см). Фото: Музей искусства Авангарда (МАГМА)

По данным Фонда, семья художника проведет частные семейные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида.

Как писал сайт KP.RU, художник Илья Кабаков, иллюстрировавшему детские книжки, после распада Советского союза открылись широкие горизонты на Западе.

Илья Кабаков. «Комната люкс», 1981. Дерево - доска из двух частей, масло (214,6 х 295,9 см). Фото: аукционный дом «Филлипс»

Работы Ильи Кабакова «Жук» и «Номер люкс», которые были написаны в 2006 и 2008 годах, были проданы на аукционе в Лондоне за внушительные 4,1 миллиона долларов и 5,84 миллиона долларов соответственно.