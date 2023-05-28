Более тысячи грузовиков стоят на границе Польши с Белоруссией и Украиной в Люблине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Огромные очереди грузовиков скопились на границе Польши с Украиной и Белоруссией, об этом журналистам сообщил представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.

«В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания», - рассказал Дерусь.

Он добавил, что выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидали около 400 грузовиков - очередь составляет 25 часов.

По данным налоговой палаты, в субботу на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидали почти 900 грузовиков, время ожидания около 30 часов.

Как писал сайт KP.RU, в феврале президент Александр Лукашенко заявил, что Польша ограничила движение и закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией в угоду президенту США Джо Байдену.

В частности, речь шла о том, что, принимая решение об ограничениях на польско-белорусской границе, власти Польши не предусмотрели последствия для других стран.

Напомним, 22 мая совет Госдумы рассмотривал инициативу о запрете проезда польским фурам по территории России.

Володин подчеркивал, что издержки Польши в случае такого запрета оцениваются в сумму около 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате введения данной инициативы пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в которых работают свыше 20 тысяч водителей.