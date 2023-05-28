Экс-сотрудник Пентагона Брайен назвал последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком Фото: REUTERS

Видео с главкомом ВСУ Залужным после сообщений о его ранении является фейком, об этом заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.

«На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео - карие», - выразил сомнение Брайен.

Он подчеркнул, что есть также некоторые отличия на лице Залужного, «если посмотреть внимательно, особенно на нос».

По словам Брайена, в настоящее время технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение. В связи с чем, он посчитал опубликованное видео фальшивкой.

Как писал сайт KP.RU, 24 мая представитель силовых структур РФ сообщил, что главнокомандующий ВСУ Залужный получил травму головы и осколочные ранения во время ракетного удара российских войск по командному пункту ВСУ в Херсонской области.

26 мая экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что главком ВСУ Залужный исчез из информационного пространства из-за того, что у него есть разногласия с президентом страны Зеленским по поводу контрнаступления.

Напомним, Залужный не появлялся в СМИ уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом о подготовки того самого «наступления».