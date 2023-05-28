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НовостиПолитика28 мая 2023 2:08

В Киевской области прогремело несколько взрывов

Ранее взрывы прозвучали в Киеве
Сергей ГАПЧУК
В Киевской области прогремело несколько взрывов

В Киевской области прогремело несколько взрывов

Фото: REUTERS

В Киевской области в ночь на воскресенье прогремели взрывы, об этом сообщили украинские СМИ.

Других подробностей инцидента издание не приводило.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Кличко сообщал, что в Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов. При этом Кличко отмечал, что в Киевской области работает система ПВО.

Ночью 25 мая несколько взрывов прозвучали в Киеве. В городе был объявлен режим воздушной опасности, местные власти оповестили население о возможности атаки беспилотников.

8 мая Кличко заявил, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.