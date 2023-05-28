Авиация России нанесла удары по ВСУ, пытавшимся вернуть позиции на Краснолиманском направлении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Националисты 66-й мехбригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции, проведя атаки на невском участке и в районе Серебрянского лесничества», - рассказал Савчук.

Он подчеркнул, что в результате удара противник понес значительные потери в личном составе.

Офицер добавил, что ТОС «Солнцепек» поразили места скопления техники и опорные пункты ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, российская группировка войск пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении.

Мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили два минометных расчета, расчет противотанкового гранатомета и живую силу.

Ранее стало известно, что российские разведчики 6-й армии ЗВО в ходе «набега» на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двух украинских военнослужащих.