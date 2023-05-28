Российские военные «Ланцетом» уничтожили польскую гаубицу Krab на Южнодонецком направлении Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» польскую самоходную гаубицу Krab на Южнодонецком направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская САУ Krab в районе Елизаветовки», - отметил офицер.

Гордеев добавил, что средствами ПВО сбиты беспилотники «Валькирия» и «Фурия».

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что российская группировка войск «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении.

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции в районе Невского и Серебрянского лесничества.

Уточнялось, что в результате нанесения авиационного удара и огня артиллерии противник понес значительные потери в личном составе.