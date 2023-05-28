В Житомире на Украине прогремели мощные взрывы Фото: REUTERS

В Житомире прогремели мощные взрывы, об этом сообщил украинский телеканал.

«В Житомире слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

Ранее телеканал также сообщал о «мощных» взрывах в городе. В Житомирской области объявлена тревога.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что в Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов. Мэр Киева отмечал, что в Киевской области работает система ПВО.

Украинские СМИ написали, что в Киевской области в ночь на воскресенье прогремели взрывы.

Затем мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице.

По его словам, разрушение строительных конструкций на площади в одну тысячу квадратных метров, горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.