Пресс-секретарь МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского за слова о помощи России

Пресс-секретарь МИД Ирана раскритиковал Зеленского за слова о помощи России Фото: REUTERS

Пресс-секретарь МИД Исламской республики Насер Канани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своим “политическим шоу”, направленным против народа Ирана, пытается получить дополнительную военную помощь от союзников.

“Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана, и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран”, — приводит слова политика новостное агентство ISNA. Накануне сообщалось, что Зеленский призвал иранцев прекратить поддерживать Россию, поскольку это якобы приведет к еще большей изоляции Исламской республики.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киев может провести операцию по уничтожению производства БПЛА в Иране, на котором производят беспилотники и якобы поставляют их в Россию. В ответ на это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке РФ иранских беспилотников.

Напомним, в январе 2023 года сильный взрыв произошел в городе Исфахан в центральной части Ирана на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны исламской республики.

Позже стало известно, что Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника этой атаки. В республике заявили, что могут скорректировать политику в отношении украинского конфликта после высказывания представителя офиса президента Украины Михаила Подоляка об атаке беспилотников на иранское оборонное предприятие в Исфахане.