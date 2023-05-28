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НовостиВ мире28 мая 2023 4:54

FT: Саудовская Аравия обсуждает возможность присоединения к банку развития БРИКС

Вступление страны в организацию укрепит связи между членами БРИКС
Сергей ЧИКОВ
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку развития БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку развития БРИКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Financial Times сообщило, что Саудовская Аравия ведет переговоры о сотрудничестве с Новым банком развития БРИКС.

“На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог”, — сообщило издание, ссылаясь на представителей банка.

Авторы статьи отметили, что вступление Саудовской Аравии в созданный в качестве “альтернативы бреттон-вудским” учреждениям банк развития БРИКС укрепит связи между членами организации.

Сайт KP.RU рассказывал, что из-за агрессивной санкционной политики Вашингтона возможно появление новой единой Валюты БРИКС. Кандидат экономических наук Владимир Григорьев считает, что сейчас этот вопрос вполне актуален, поскольку пользоваться долларом и евро уже не совсем безопасно.

Бразилия также выступила с предложением к странам-участницам БРИКС отказаться от доллара ввиду агрессивной санкционной политики США. Вместо доллара Бразилия предлагает создать единую валюту союза БРИКС.