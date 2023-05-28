Сенатор Пушков заявил, что польские элиты неизлечимо больны шпиономанией и русофобией

Сенатор Пушков заявил, что польские элиты неизлечимо больны шпиономанией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя заявления бывшего главы военной контрразведки Польши Януша Носека о том, что страной управляют "пророссийские круги", назвал шпиономанию и стремление везде увидеть российских агентов неизлечимой болезнью польских элит.

“Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты,” — написал сенатор у себя в телеграм-канале.

Пушков отметил, что еще в 2016 году ему “скорее всерьез, чем в шутку” подобное заявлял другой известный польский политик. По словам сенатора, этот политик заявлял, что министр обороны Польши был помешан на “русской угрозе” для страны.

Сайт KP.RU рассказывал, как польского оппозиционера Матеуша Пискорского арестовали в Варшаве по подозрению в шпионаже в пользу России. Пискорский отмечал, что все акты агрессивной русофобии, присутствующей в Польше - это дело рук украинских мигрантов, а среди обычных поляков русофобии на самом деле нет.