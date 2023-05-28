Посол Филиппин Байлен считает маловероятным введение его страной санкций против России

Посол Байлен: Филиппины не присоединятся к санкциям Евросоюза против России Фото: REUTERS

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил, что его страна не будет присоединяться к санкционной политике Европы против России.

“Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом”, — сказал Байлен в интервью агентству РИА Новости.

Также посол отметил, что Филиппины, как ранее заявляла советник по нацбезопасности страны Кларита Карлос, занимают нейтральную позицию касательно конфликта на Украине.

Напомним, лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может спровоцировать конфликт со всем миром, поскольку направлен против стран, которые не вводят ограничений в отношении России и помогают ей избегать европейских санкций.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино считает постоянное введение новых пакетов антироссийских санкций “нескончаемой шуткой”, показывающей неэффективность ранее введенных ограничений.