Зеленский предложил ввести экономические санкции на 50 лет против Ирана Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкционные ограничения в отношении Ирана. Об этом сказано в проекте постановления, который был внесен в Верховную раду.

«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран», - сказано в дополнении к проекту.

В проекте предлагается полностью запретить торговые операции со страной, остановить транзит ресурсов, перевозки и полеты на украинской территории, а также предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана за пределы постсоветской республики. Кроме того, предлагается запретить осуществление инвестиций в Иран, а также передачу прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской республики Насер Канани заявил, что украинский президент своим «политическим шоу», направленным против народа Ирана, старается получить дополнительную военную помощь от союзников.