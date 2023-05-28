Экс-советник Кучмы Соскин предрек Зеленскому "столкновение" за власть с Залужным

Бывший советник Кучмы заявил, что Зеленского ждет столкновение с Залужным за власть на Украине Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимира Зеленского ждет столкновение с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за власть в стране.

“Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра”, — сказал Соскин в своем видеоблоге.

По его словам, украинского лидера ожидает типичный для прошлого века сценарий смены режима в результате госпереворота под руководством армии.

Напомним, ранее генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что “украинская верхушка” видит политическую угрозу в лице главкома ВСУ Залужного. По словам военного, Киев уже принимает меры по “информационному сливу” потенциального оппонента Зеленского, а также уже распланировал предстоящие президентские и парламентские выборы и поставил в окружение Залужного своих людей.