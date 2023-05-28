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НовостиПроисшествия28 мая 2023 8:44

ФТС: украинцы пытаются провозить наркотики через северо-западную границу России

По мнению врио главы ФТС, подобная преступная деятельность может быть частью антироссийский действий
Сергей ЧИКОВ
Врио главы ФТС Давыдов: украинцы пытаются провезти через северо-западную границу России наркотики

Врио главы ФТС Давыдов: украинцы пытаются провезти через северо-западную границу России наркотики

Фото: PHOTOXPRESS

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что с прошлого года на северо-западной границе РФ участились случаи попыток провоза наркотиков гражданами Украины.

“Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно”, — рассказал Давыдов агентству РИА Новости. По его словам, подобная преступная деятельность может быть частью антироссийских действий.

Также Давыдов отметил, что таможенники качественно выявляют и пресекают подобные попытки провоза запрещенных веществ благодаря инспекционно-досмотровым комплексам и рентген-машинам.

Напомним, недавно Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время посещения главного управления по контролю за оборотом наркотиков Саудовской Аравии сообщил, что Украина пытается создавать в России лаборатории по производству наркотиков.

Сайт KP.RU рассказывал, почему граждане Украины едут в Россию распространять наркотики, как сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ пресекают деятельность мелких лабораторий по производству запрещенных веществ на территории России и кто спонсирует распространение наркотиков на территории Украины.