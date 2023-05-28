Актер Павел Устинов рассказал о подвиге в зоне спецоперации

Павел Устинов провел 2 месяца на СВО в самой горячей точке Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер Павел Устинов, ставший широко известным из-за задержания в 2019 году, во время объявления частично мобилизации без разговоров поехал на СВО. Там он даже получил ранение и успел совершить подвиг.

“Однажды нас накрывали артиллерией. Взрывы становились все ближе, мы прятались в подвале. <...>. И тут по рации наши товарищи, которые были в подвале, в 10 метрах, сказали, что они 300-е (раненые. - Авт). Их завалило. Недолго думая, я и еще один сослуживец, взяли саперную лопату и пошли их вызволять. А артиллерия работает, беспилотники летают. Обстановка была, конечно... Но мы справились, достали всех из завалов”, — рассказал Устинов KP.RU.

По его словам, в зоне конфликта российские солдаты каждый день совершают подобные подвиги, а атмосфера там такая, “что даже если человека не знаешь, он тебе протянет руку помощи, а ты ему”. Устинов отметил, что в зоне СВО происходит переосмысление ценности жизни и товарищеских связей. Он также дал советы будущим добровольцам, которые отправятся на спецоперацию.

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